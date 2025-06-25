شكرا لقرائتكم خبر عن يتعلق بالحرب على إيران...إسرائيل تصدم دول الخليج بطلب جنوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلب وقح وجنوني وغير عقلاني، تقدمت به إسرائيل لدول الخليج، وقد أثار هذا الأمر غضب عارم، بسبب وقاحة الطلب المستفز، الذي يكشف ان من يحكم هذا الكيان الصهيوني مجموعة من المتطرفين الذين لا عقل لهم ولا منطق.



ويبدوا ان الصواريخ الإيرانية التي تساقطت على إسرائيل لم تكتفي باشعال الحرائق والدمار الهائل في كل المدن الإسرائيلية بما فيها العاصمة تل أبيب، بل انها حولت كافة المدن الإسرائيلية إلى مدن أشباح واخلتها من السكان بعد ان هرب الجميع إلى الملاجئ تحت الارض.



الهلع والرعب من الصواريخ الإيرانية لم يفجع ملايين المواطنين الإسرائيليين فقط، بل إن دوي انفجارات تلك الصواريخ أفقدت المتطرفين الصهاينة الذين يحكمون إسرائيل صوابهم، واطارت ذرة العقل المتبقية في رؤوسهم، إذ نقلت القناة الـ14 العبرية عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قوله: "على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا".



هذا الطلب الوقح جعل "أنور قرقاش" مستشار الرئيس الإماراتي يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش التي دعا فيها دول الخليج وأوروبا لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران، بأنها "وقاحة".



ونشر قرقاش تغريدة على موقع "إكس" قال فيها "بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حد الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران" وأضاف أن "دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصا على استقرار المنطقة وشعوبها، ومثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسا أخلاقيا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد".



لكن سرعان ما تراجع المستشار قرقاش وقام بحذف التغريدة التي شتم بها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، مبررا ذلك بأنه تلقى معلومات مؤكدة أن ما نسب إلى الوزير الإسرائيلي غير صحيح، لكن تبريرات قرقاش غير مقنعة، لأن من نسب هذا الكلام إلى الوزير سموتريتش هي القناة العبرية ال14 وهي أكثر قناة مؤيدة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، إضافة إلى ذلك فإن سموتريتش التزم الصمت، ولم ينفي أو يكذب القناة.



هناك أمر اخر يعرفه المستشار قرقاش، فهذه ليست المرة الأولى التي تمارس إسرائيل التسول وبهذه الطريقة المقززة والمستفزة، فالصهاينة كائنات طفيلية تعيش عالة على الآخرين، إذ سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان طلب من الشيخ محمد بن زايد ان يصرف رواتب الفلسطينيين، بعد ان منعهم من العمل وابقاهم في البيوت، لكن الرئيس الإماراتي وجه له صفعة مدوية، وجعله أضحوكة للعالم حين طلب منه ان يوجه هذا الطلب للرئيس الأوكراني زيلينسكي.