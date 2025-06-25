شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الدفاع الاسرائيلي يرعب الحوثيين ويصدر توجيهات طارئة للجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستتعامل مع جماعة الحوثي في اليمن بنفس الحزم الذي واجهت به إيران، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي بوضع خطة عملياتية للتعامل مع التهديدات الحوثية، بما في ذلك استهداف صنعاء.



جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، حيث قال كاتس: "سنتعامل مع صنعاء كما تعاملنا مع طهران"، في إشارة واضحة إلى استعداد تل أبيب لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في المنطقة.



ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر الإقليمي، بعد مواجهات عسكرية بين إسرائيل وإيران، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المرتبطة بجماعة الحوثي المدعومة من طهران، والتي تبنت مراراً هجمات استهدفت مصالح إسرائيلية وغربية في البحر الأحمر ومحيطه.



