عاجل: الكشف عن خطة اسرائيل لاجتياح العاصمة صنعاء...خطة حربية جاهزة لضرب الحوثي وأوامر عسكرية على الطاولة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أوامر مباشرة للجيش بإعداد خطة عسكرية لمواجهة مليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدًا أن التعامل مع صنعاء سيكون بنفس الحزم الذي تُواجه به طهران.
وجاء التصريح المزلزل في نبأ عاجل، بتوقيت تتزايد فيه المؤشرات على توسيع رقعة الصراع في المنطقة، بعد هجمات الحوثيين الأخيرة على تل أبيب.
وقال كاتس في تصريحه: "سنتعامل مع صنعاء كما نتعامل مع طهران... وأمرت الجيش بإعداد خطة للتعامل مع التهديد الحوثي".
وبينما لم يُعلن عن طبيعة الخطة الإسرائيلية أو مدى جاهزيتها للتنفيذ، إلا أن مجرد صدور قرار إعدادها يفتح الباب أمام احتمالات توجيه ضربات استباقية أو مشاركة استخبارية وعسكرية مباشرة ضمن تحالفات دولية لمواجهة الحوثيين، خصوصًا في ظل الاتهامات الغربية للجماعة بتهديد طرق التجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.
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