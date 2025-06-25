شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من النائب أبو زرعة المحرمي...قوات الأمن تسيطر على معسكر القوات الخاصة في لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسطت قوات الأمن في محافظة لحج، اليوم، سيطرتها الكاملة على معسكر القوات الخاصة، وذلك عقب توجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن أبو زرعة المحرمي، على خلفية تمرد القائد السابق للمعسكر المدعو “محمد الغراب” ورفضه تنفيذ قرار إقالته.

وقاد مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، حملة أمنية تمكنت من تنفيذ عملية دهم للموقع والسيطرة عليه بالقوة، حيث تم القبض على عدد من العناصر التي رفضت تسليم المعسكر، في خطوة وصفت بالحاسمة لإعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة.

وأكدت مصادر أمنية أن العملية تمت بنجاح دون وقوع إصابات، وأن المعسكر بات تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تمرد على قراراتها، وأن لا أحد فوق القانون.

وشددت المصادر على أن القيادة الأمنية في لحج، وبدعم مباشر من قيادة الدولة، ماضية في تثبيت دعائم النظام وفرض سيادة القانون، ومحاسبة كل من يحاول إعاقة مسار المؤسسات العسكرية والأمنية.

