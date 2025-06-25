شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من بن بريك للوالي: أصبحتَ جزءاً من الحكومة.. وتتحمّل المسؤولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن القيادي عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية، يُعد اليوم جزءًا من الحكومة ويتحمل مسؤولية مشتركة في الأوضاع الراهنة، مؤكدًا أن المواقف تختلف حين يكون الشخص داخل السلطة مقارنةً بما كان عليه خارجها.

وأضاف بن بريك في تصريحات صحفية: "أنا مع الوالي حين كان خارج الحكومة، أما اليوم فهو ضمن منظومة الحكم ويتحمل جزءاً من المشكلة".

ونفى بن بريك وجود ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، مشيرًا إلى أن "القوة الحقيقية لاتخاذ القرار تكمن في الحكومة الحالية، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين أبناء الجنوب في محافظات عدن وحضرموت والمهرة".

وانتقد بن بريك أداء القيادات الميدانية، واصفًا قدرتها على اتخاذ القرار بـ"الضعيفة جدًا"، ومضى يقول بصريح العبارة: "أنا مع انسحاب وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي من الحكومة، إذا كانت مشاركتهم لا تصب في مصلحة الشعب الجنوبي ولا تحقق تطلعاته".



