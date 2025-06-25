شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث بعد دقائق من قصف إيران لقاعدة العديد بقطر؟.. مراسل "أكسيوس" يكشف كواليس إعلان ترامب المفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل "أكسيوس" الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد أن البيت الأبيض أبلغ طهران أنه لن يرد عسكريا على الضربة التي نفذتها ضد قاعدة العديد وأن واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية.

وكتب رافيد في حسابه على منصة "إكس": "من كواليس المشهد..تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة قطرية وأمريكية وفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل".

وأضاف: "عقب تنفيذ الهجوم، أرسلت طهران رسالة إلى البيت الأبيض عبر قطر مفادها أنها لن تنفذ أي هجمات إضافية، وفقا لمصدر مطلع بشكل مباشر على الأمر، بدورها، ردّت واشنطن برسالة أكدت فيها أنها لن ترد عسكريا على الهجوم الإيراني، وأعربت عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران".

وتابع الصحفي الإسرائيلي: "في ما بعد، تواصلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وقطر وإيران من جهة أخرى، بهدف الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار وتوقيت دخوله حيّز التنفيذ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف تام لإطلاق النار.

وأشار ترامب إلى أن إيران ستبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار، على أن تتبعها إسرائيل بعد 12 ساعة. وإذا التزم الطرفان بالسلام، فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة، لتختتم بذلك نزاعا استمر 12 يوما، مما بدد المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات في المنطقة.

وقالت وكالة "رويترز" إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حصل على موافقة إيران على مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي بعد اتصال هاتفي مع ترامب.

من جانبه، أفاد مسؤول إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" بأن إيران لم تتلق أي عرض لوقف إطلاق النار ولا ترى سببا لذلك، إثر إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق بين طهران وتل أبيب، موضحا أن إيران ستواصل القتال حتى تحقق سلاما دائما، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خداعا" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ من قبل ترامب بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي" ضمن عملية "بشائر الفتح"، ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي فجر الأحد، على 3 مواقع نووية أمريكية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي حينها أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

وعلّق ترامب على الهجوم الإيراني ضد قاعدة العديد، واصفا الرد بـ"الضعيف"، زاعما أن طهران أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم.

كما أكد عدم وقوع إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية أو القطرية، مضيفا أن "وقت السلام قد حان".

المصدر: RT