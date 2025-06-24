شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي السلطة القضائية وتتفقد السجون في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة | الثلاثاء 24 يونيو 2025

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، نزولاً ميدانياً إلى محكمة ونيابة استئناف محافظة شبوة، بالإضافة إلى زيارة إدارة الشرطة، وإدارة البحث الجنائي، والسجن المركزي بالمحافظة.

وخلال الزيارة، التقى فريق اللجنة برئيس محكمة الاستئناف القاضي عارف عمير النسي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي الدكتور صالح أحمد فرج المدحجي، اللذين رحبا بزيارة اللجنة وأكدا أهميتها في دعم جهود العدالة وحماية حقوق الإنسان. وقدّم المسؤولان القضائيان عرضاً حول طبيعة القضايا المنظورة أمام المحكمة، وإجراءات التقاضي المتبعة، وأبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية في المحافظة، وفي مقدمتها نقص الكادر القضائي وشحة الموارد، في ظل تزايد أعداد القضايا.

من جانبها، ناقشت عضو اللجنة القاضية الدكتورة ضياء محيرز، عدداً من الملفات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل اللجنة على التحقق منها، مؤكدة أهمية التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة، وتحسين أوضاع المحتجزين، وتفعيل التدابير الكفيلة بحماية حقوق المواطنين وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق النزول الميداني، قام فريق اللجنة بزيارة مراكز الاحتجاز في شرطة عتق، وإدارة البحث الجنائي، والسجن المركزي، حيث تم الاطلاع على أوضاع المحتجزين والسجناء، ومعاينة غرف الاحتجاز، والاستماع إلى عدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، وتقييم أوضاعهم القانونية، ومدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المكفولة قانوناً، وفقاً للقواعد الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

شارك في الزيارات وكيل نيابة البحث والسجون القاضي علي القربوع، ومساعد مدير أمن المحافظة العقيد حسن هشال، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ومدير شرطة عتق العقيد خالد صالح العولقي، ونائب مدير البحث الجنائي العقيد علي لحول الخليفي، وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة.

https://www.nciye.org/?p=3018