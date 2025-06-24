شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان من وزارة الخدمة المدنية في صنعاء لجميع الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �در عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، اعلان لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

وجاء في إعلان الخدمة المدنية، أن يوم الخميس المقبل 1 محرم 1447ه هـ الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٥م إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، استناداً إلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ بشأن الإجازات والعطل الرسمية.



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