شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ‎غارات إسرائيلية جديدة على إيران وترامب يعبر عن إحباطه الشديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية بشن غارات جوية إسرائيلية جديدة على إيران، اليوم الثلاثاء، على الرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ألغتها بناء على طلب منه للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ ساعات.

وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية بسماع دوي انفجارين في العاصمة. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل قصفت أحد مواقع أنظمة الرادارات الإيرانية بالقرب من طهران.

وجاءت الغارات بعد دقائق من إعلان ترامب أن إسرائيل ألغت هجومها استجابة لأمر منه.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “ستحول جميع الطائرات اتجاهها وتعود إلى قواعدها مع إرسال رسالة بشكل ودي لإيران. لن يتضرر أحد، فوقف إطلاق النار ساري المفعول!”.

وكان ترامب قد اتهم في وقت سابق كلًا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار، وعبر عن إحباطه الشديد من إسرائيل التي أعلنت شن ضربات جديدة وكبيرة على طهران.

وكتب ترامب على تروث سوشيال بعد وقت قصير من مغادرة البيت الأبيض لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي “إلى إسرائيل. لا تسقطوا تلك القنابل. إذا فعلتم ذلك، فسيكون ذلك انتهاكا جسيما. أعيدوا طياريكم إلى دياركم الآن!”

وقبل صعوده إلى الطائرة، قال ترامب لصحفيين إنه “غير راض” عن أيٍ من الجانبين لانتهاكهما الهدنة، خاصة إسرائيل التي قال إنها شنت غارات جوية مكثفة ردا على إطلاق صاروخ واحد ربما كان غير مقصود.

وقال لدى مغادرته البيت الأبيض “يجب أن أجعل إسرائيل تهدأ الآن”.

وقال قبل أن يبتعد عن الكاميرات ويتجه إلى طائرته الهليكوبتر إن إيران وإسرائيل تتقاتلان “منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال مراسل لموقع أكسيوس إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستقلص حجم القصف بدلا من إلغائه.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد قال في وقت سابقٍ من يوم الثلاثاء إنه أصدر توجيهات للجيش بشن ضربات جديدة على أهداف في طهران ردا على ما قال إنها صواريخ إيرانية أطلقت في “انتهاك صارخ” لوقف إطلاق النار.

من جانبها، نفت إيران إطلاق صواريخ، وقالت إن الهجمات الإسرائيلية استمرت لساعة ونصف الساعة بعد الوقت الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه وقف إطلاق النار.

المصدر: رويترز