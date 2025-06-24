شكرا لقرائتكم خبر عن اشعل غضب الملايين...قرار جديد لدولة عربية يقهر ملايين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الوضع المزري والظروف القاهرة التي يعاني منها الشعب اليمني، لا يمكن لأي شعب على وجه الأرض ان يتحملها سنة واحدة فقط، فما بالك بعشرات السنين، هذا الأمر جعلني اؤمن ان هذا الشعب الجبار هم من نسل نبي الله أيوب عليه السلام، فما يعانون منه يفوق الخيال ولا يمكن للعقل البشري ان يتصوره.



فالقرارات التي يصدرها المجلس الرئاسي اليمني، والحكومة الشرعية، ليس فيها قرار واحد يعني بمصلحة الشعب، وكلها قرارات تتعلق بمصالحهم الشخصية ومصالح أقاربه وأصدقائهم، فتتم تعيينات في مناصب رفيعة وبرواتب عالية بالعملة الصعبة رغم عدم الحاجة إليهم مطلقا.



لقد شعر ملايين اليمنيين بالقهر والألم حين خرجت نساء عدن يطالبن بكهرباء وماء لأنهن وازواجهن وأطفالن احترقوا بلهيب الحرارة وقتلهم العطش، وأنتظر الجميع ان يتحرك المسؤولين ويعلمون ما بوسعهم لتوفير تلك المطالب البسيطة، لكن الجميع تفاجأ

بحكومتنا الموقرة تصدر في نفس اللحظة قرار بتعيين خمسة مسؤولين في مناصب رفيعة، وكل واحد منهم بدرجة نائب وزير وراتبه خمسة أو عشرة الف دولار...ما هذا الجنون وما هذا التصرف الذي يقهر الصغير والكبير والنساء والشيوخ والأطفال؟



لقد شعر ملايين اليمنيين بالقهر وربما ذرفوا الدموع ليس فقط من عيونهم، بل من قلوبهم، لأنها قلوب امتلأت بالغصة والعذاب، وصاحب ذلك ألم شديد في أجسامهم وأرواحهم، وهم يتابعون الرئيس السوري الجديد "أحمد الشرع" يعلن رسميا زيادة في المرتباتبات بواقع 200 في المائة ليس فقط لجميع موظفي الدولة، بل شملت هذه الزيادة المتقاعدين وكبار السن، مراعة لسنهم ولما بذلوه في شبابهم، فهل سوريا أغنى من اليمن؟

الغالبية الساحقة من اليمنيين يحدوهم الأمل برئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، ويعولون عليه في انتشالهم من هذه الحفرة العميقة، وهم يؤمنون انه رجل مشهود له بالوطنية والنزاهة والاخلاص، كما ان ملايين اليمنيين يسألون الله ان يهلك كل فاسد لا يفكر إلا بمصالحه وزيادة أمواله ورفع ارصدته، وشعاره" اللهم أسألك نفسي نفسي ولتذهب اليمن وشعبها إلى الجحيم".