شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة…وزارة الداخلية اليمنية تعلن عن مساندة امريكية كبيرة بخصوص هذه العمليات "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ وأتمتة إجراءات السفر، ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات.

وأكد اللواء عبد الجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، أن الطلبات باتت تُقدَّم إلكترونيًا عبر الموقع: https://yemenevisa.org/visas، وذلك لجميع الجنسيات، سواء العربية أو الأجنبية، وفق القواعد المعمول بها .

وبيّن اللواء سالم أن هذا المشروع يشكل إنجازًا كبيرًا لتحقيق رؤية المصلحة الرامية إلى إلكترونيّة نحو 85% من خدماتها، بما في ذلك الجوازات، الجنسية، التأشيرات، الإقامات، والرقابة الحدودية .

وحضر حفل التدشين عدد من مسؤولي المصلحة وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في عدن. وأشاد اللواء سالم بالدعم المتواصل من القيادة السياسية، ومتابعة وزير الداخلية ورئيس المصلحة لإنجاح المشروع، مثمنًا أيضًا دور التمويل والدعم الفني من الولايات المتحدة والمنظمة الدولية .