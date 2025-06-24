شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة التحضيرية للقمة الشبابية تُكلف رؤوساء عدن وأبين وتستعد لعقد المؤتمرات التمهيدية للقمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

أقرت اللجنة التحضيرية للقمة الشبابية في اجتماعها اليوم، تفعيل مؤتمرات محلية تمهيدية في المحافظات المحررة تحت شعار ( نلهم، نمكن، نشارك) ، ضمن استعداداتها لعقد القمة الشبابية الأولى.

حيث كلفت اللجنة التحضيرية كل من المهندس عبدالله البري ( رئيسا لمؤتمر عدن)، و الأستاذ نبيل العبد (رئيسا لمؤتمر أبين) ، وتم تشكيل باقي الهيئات واللجان المساعدة.

كما حددت التحضيرية أن فئة المشاركين هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم (18–40 عامًا) و بتمثيل جغرافي و نوعي عادل يضمن مشاركة الجميع.

كما أكدت اللجنة التحضيرية للقمة الشبابية أنها في صدد إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي و منصاتها على التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا) وسيتم نشر كافة الأخبار المتعلقة بالإعداد والتنسيق والتحضير للقمة الشبابية الأولى.

حيث أشارت التحضيرية أنه سيتم كذلك نشر استمارة طلب التسجيل في المؤتمرات المحلية تهيئة لانعقاد القمة، وتهيب التحضيرية لكافة شباب الوطن للمشاركة الفاعلة لإنجاح هذا الحدث المهم الذي من خلاله سيضع الشباب بصمتهم الأولى في طريق الشراكة الحقيقية في بناء مستقبل البلاد.