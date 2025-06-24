شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...ترامب يقدم شكره لإيران ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين إن إيران أرسلت للولايات المتحدة إخطارا مسبقا قبل إطلاق الصواريخ على قاعدتها العسكرية في قطر، وهو ما ساعد على عدم فقد أي أرواح.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "يسرني أن أبلغكم أنه لم يلحق أي أذى بأميركي، ولم يحدث أي ضرر يُذكر. والأهم من ذلك، أنهم تخلصوا من كل الرغبات الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية".



وأضاف ترامب "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على القيام بالمثل".



ووصف ترامب الرد الإيراني على تدمير منشآتها النووية بأنه كان "ضعيفا جدا".



وتابع: "أود شكر إيران على إبلاغنا مسبقا مما سمح بعدم سقوط ضحايا".

ووفق ترامب فقد أطلقت إيران 14 صاروخا "تم إسقاط 13 منها".



واختتم ترامب منشوره قائلا: "تهانينا للعالم إنه وقت السلام".



وكانت إيران قد شنّت مساء الإثنين هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، ردا على ضربات أميركية طالت منشآتها النووية.

