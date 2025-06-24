عاجل : بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران

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عدن - ياسمين التهامي - nbsp;بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;بدء وقف النار بين إسرائيل وإيران

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