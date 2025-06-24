شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يعزي في اغتيال الشيخ صالح بن شطيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ منصور بن صالح بن شطيف، والشيخ أحمد بن شطيف، والشيخ مانع العجي، وسعادة السفير خالد بن شطيف، والولد علي بن صالح العجي وإخوانه، وكافة قبائل دهم وبكيل عامة، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته في المصاب الجلل، باغتيال الشيخ صالح العجي بن شطيف، الذي امتدت إليه يد الغدر والخيانة وهو في طريقه لأداء واجب العزاء في وفاة الشيخ ناجي القهقوه بمحافظة الجوف.

وأعرب الشيخ مجلي في برقية التعزية، عن بالغ حزنه وألمه لفقدان الشيخ صالح، الذي كان يُعد واحدًا من أبرز مشايخ بكيل، ومرجعاً قبلياً مؤثراً، وشخصية وطنية عُرف عنه إصلاح ذات البين، والسعي في الخير، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، من خلال عمله السابق كأمين عام للمجالس المحلية بمحافظة الجوف، مشيراً إلى أن الفقيد كان محل إجماع واحترام واسع في الأوساط القبلية بالمحافظة وسائر المحافظات اليمنية.

وأكد مجلي في ختام برقيته، أن هذا الاستهداف الجبان والغادر يُعد سابقة خطيرة تتنافى مع أعراف ونواميس القبائل اليمنية، التي لطالما احترمت المواقف الإنسانية والمناسبات القبلية، وحرّمت الاعتداء خلالها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

