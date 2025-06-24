شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يفك شفرة رسالة (العديد) لترامب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المرشد الإيراني خامنئي، الاثنين، إن طهران "لم تعتدِ على أحد، ولن تقبل أبدًا أن يعتدي عليها أحد"، على حد تعبيره.

وأضاف خامنئي عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن إيران "لن تستسلم لأي عدوان؛ هذا هو منطق الشعب الإيراني"، وذلك بعد ضربة وجهها الحرس الثوري الإيراني لقاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.

وتتصاعد التوترات بين إيران والغرب بعد هجمات أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، التي قابلتها طهران برد عسكري مباشر على قاعدة "العديد" في الدوحة.

وكان علي لاريجاني، مستشار خامنئي قد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجة حادة، إذ قال إن "ثرثرة ترامب وإهاناته المتكررة تجاه الشعب الإيراني العظيم لن تضعف من عزيمته، بل تزيد مشهد جنازات الجنود الأمريكيين في المنطقة"، على حد تعبيره.

وكتب لاريجاني في حسابه الرسمي على منصة "إكس" عقب الضربة الإيرانية ضد قاعدة العديد في قطر التي تتمركز بها قوات أمريكية، تعقيباً على التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد، "كلما زاد ترامب في إساءاته، ازدادت مشاهد التوابيت الأمريكية في ساحات المواجهة".

وأكد أن الشعب الإيراني أكبر من أن تؤثر فيه هذه التصريحات، وأن أي اعتداء على سيادة إيران سيُقابل بردّ قاسٍ يحفظ كرامة البلاد ويصنع توازناً رادعاً في المنطقة.