شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع بأول رد حول الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دانت السعودية بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي طال دولة قطر، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي صدر مساء الإثنين، إن المملكة "تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة"، واصفة الهجوم بأنه "عمل مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وأكد البيان تضامن السعودية الكامل مع قطر، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانبها، واستعدادها لتقديم "كافة الإمكانات لمساندة دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن في وقت سابق مساء الإثنين عن إطلاق عملية عسكرية وصفتها طهران بـ"بشائر الفتح"، استهدفت فيها ما قالت إنها "مصالح أمريكية" في كل من قطر والعراق، على خلفية التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن.

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، عبر بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية، أنها أطلقت صواريخ "مدمّرة وقوية" على قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تضم الوجود العسكري الأمريكي الأكبر في المنطقة، معتبرة أن هذه القواعد تمثل "نقطة ضعف رئيسية" للولايات المتحدة وليست مصدر قوة لها.

وأفاد شهود عيان في الدوحة بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق من العاصمة القطرية، فيما أعلنت السلطات إغلاق المجال الجوي مؤقتًا، بالتزامن مع تزايد التوترات في المنطقة عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران فجر الأحد.

ويأتي الهجوم الإيراني على قطر ليشكل تحولًا خطيرًا في طبيعة التصعيد، مع انتقال الضربات إلى أراضي دولة حليفة لواشنطن داخل الخليج، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة إلى دول جديدة.

قطر تتوعد إيران بالرد المباشر

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في العاصمة القطرية، والذي شنّه الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الإثنين، معتبرةً إياه "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي".

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن القاعدة كانت قد أُخليت مسبقًا ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية أرواح العاملين، من منتسبي القوات القطرية والصديقة. كما شددت على أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت بنجاح للهجوم الصاروخي الإيراني، وتم إحباطه دون أن يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

وأضاف البيان أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع حجم وشكل الاعتداء، وبما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيةً في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار لضمان أمن واستقرار المنطقة.

كما حثّت الخارجية القطرية المواطنين والمقيمين على ضرورة متابعة التعليمات والتطورات عبر المصادر الرسمية، لضمان عدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع القطرية أن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة العديد، لكن بفضل الله ويقظة القوات المسلحة القطرية والإجراءات الاحترازية الدقيقة، لم يُسجل أي خسائر بشرية. وأضافت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ بنجاح، وتم عزل موقع الحادث فورًا والتعامل معه وفق البروتوكولات العسكرية والأمنية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلًا إنه يأتي ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال الساعات الماضية، مضيفًا في بيانه أن الضربة التي وُجهت إلى قاعدة العديد "قوية ومدمرة"، وتحمل رسالة واضحة إلى "البيت الأبيض وحلفائه بأن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها دون رد".

من جانبها، أكدت مصادر أمريكية لقناة "فوكس نيوز" أن الجيش الأمريكي كان على دراية مسبقة بالهجوم الإيراني، واتخذ إجراءات دفاعية استباقية لحماية قواته في المنطقة. فيما نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان تابعوا الحدث لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات.

كما صرّح مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في قطر، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تزال تُقيّم الموقف والرد المناسب.