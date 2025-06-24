عاجل : هجوم ايراني جديد على تل ابيب وسقوط عشرات القتلى والجرحى

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عدن - ياسمين التهامي - �سائل إعلام إسرائيلية: تقديرات أولية عن مقتل 6 أشخاص في المبنى المصاب بصاروخ إيراني في بئر السبع

عدن - ياسمين التهامي - �سائل إعلام إسرائيلية: تقديرات أولية عن مقتل 6 أشخاص في المبنى المصاب بصاروخ إيراني في بئر السبع

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