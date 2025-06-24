شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاتفاق...ترمب يعلن عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق "كامل وشامل" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد 12 يومًا من المواجهات العسكرية بين الطرفين، بحسب ما ورد في تصريحات عاجلة نُسبت إليه.

وقال ترمب: "تم الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل"، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في غضون ست ساعات تقريبًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أن وقف إطلاق النار سيستمر أولاً لمدة 12 ساعة، "ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا"، مضيفًا أنه "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا".

وفي كلمة تهنئة، قال ترمب: "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، مؤكدًا أن "هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن ذلك لم يحدث".

ووصف ترمب هذا التطور بأنه "نهاية رسمية للحرب"، وقال إن "اتفاق وقف إطلاق النار تم بشكل كامل"، وهنأ "الجميع" على هذا الإنجاز.