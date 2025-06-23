شكرا لبحثكم عن خبر كلية الإعلام بجامعة عدن تدشّن مناقشة مشاريع تخرج طلابها للعام الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشّنت كلية الإعلام بجامعة عدن، اليوم، مناقشة مشاريع تخرج طلابها للعام الجامعي 2024–2025، حيث ناقشت المجموعة الأولى ضمن قسم العلاقات العامة والاعلان مشروع تخرج بعنوان "صوت الغد"، وهو حملة إعلانية شاملة للترويج عن الكلية.

وتهدف الحملة إلى تحسين الصورة الذهنية عن لكلية والتعريف بأقسامها وبرامجها الأكاديمية وإنجازاتها، من خلال إنتاج كُتيب (بروفايل)، وفيلم قصير، وبرشور وحزمة بوسترات تعريفية، إضافة إلى الترويج عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

المشروع أعدّه الطلاب: أحمد داود ضحوي عايش، ونافع خالد صالح فوز، وإلهام محمد آدم عسبلي، وحنان علوي أحمد باعلوي، تحت إشراف مدرس. عمر محمد حسن؛ فيما يقدم المشروع تفاصيل أوفى التقديم والتخصصات وسنوات الدراسة في الكلية.

وتكونت لجنة المناقشة من: أ. مشارك د. وهيب عزيبان (عميد الكلية) رئيسًا، ومدرس. عمر محمد حسن (مشرفًا علميًا)، ومدرس. محمد علي ناصر (مناقشًا داخليًا)؛ فيما أشادت لجنة المناقشة بالمشروع المُقدم من قبل طلاب العلاقات العامة والإعلان.

كلية الإعلام - جامعة عدن