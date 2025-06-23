شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الدفاع القطرية تصدر بيان عسكري خطير حول الهجمات الصاروخية الايرانية وتعلن تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اجل | وزارة الدفاع القطرية:

- الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية

- بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات



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