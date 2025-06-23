شكرا لقرائتكم خبر عن في الحوبان...مقتل شاب على يد عصابة مسلحة مجهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي شاب مصرعه، في حادثة مأساوية إثر تعرضه لهجوم مسلح نفذته عصابة مجهولة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وأفادت مصادر محلية أن الشاب عبدالفتاح حسن عشبان الحكمي، قاوم المهاجمين بشجاعة حتى لحظة مقتله، حيث تعرض للاعتداء والضرب المبرح قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل الجناة الذين لاذوا بالفرار.

الحادثة التي وقعت قبل يومين، أثارت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع المحلي، وسط مطالبات عاجلة للأجهزة الأمنية بسرعة التحرك لكشف هوية الجناة ومحاسبتهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.