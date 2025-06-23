شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف غير معلن بين العليمي ورئيس الوزراء الجديد يُربك المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن رفض رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك توجيهات من رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي برفع الدولار الجمركي .

وقالت المصادر ان العليمي مصر على رفع الدولار الجمركي إلى 1300، وهو الامر الذي يرفضه رئيس الوزراء، حيث بدا خلاف بينهما حول عدة امور من بينها رفض بن بريك رفع تكلفة الدولار الجمركي.



ووفقا للمصادر فإن توجهات العليمي برفع الدولار الجمركي يعتبر مخالف لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الالتزام بها.



واعتبرت مصادر مسؤولة ان العليمي يحاول اختلاق مشكلة مع رئيس الوزراء كما فعل مع رؤوساء الوزراء السابقين.

ويعمل العليمي على تعطيل عمل الحكومة مستهدفا بذلك عدن والمحافظات المحررة ومقدما خدمات مجانية لجماعة مليشيا الحوثي الإرهابية.