شكرا لقرائتكم خبر عن أول محافظة يمنية تمنع ارتداء "العكفة" في الأعراس"قرار شجاع " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مكتب الثقافة بمحافظة تعز تعميمًا رسميًا يقضي بمنع ارتداء ما يُعرف بـ"العكفة" في المناسبات الاجتماعية، وخصوصًا الأعراس، معتبرًا أنها تمثّل رمزًا للحكم الإمامي البغيض الذي تسبب في مآسٍ وويلات لليمنيين، من قتل ونهب وتجهيل ممنهج.



وأوضح المكتب في تعميمه أن ارتداء "العكفة" يحمل دلالات تاريخية مرتبطة بفترة حكم الأئمة في اليمن، والتي اتسمت بالاستبداد والظلم والإقصاء، مشددًا على أن الترويج لهذه المظاهر يُعد تمجيدًا غير مباشر لتلك المرحلة السوداء من تاريخ اليمن.



ودعا مكتب الثقافة في تعز جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمو الفعاليات والمناسبات، إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، والتعاون في نشر الوعي المجتمعي حول خطورة استحضار رموز تتعارض مع قيم الجمهورية والحرية والعدالة.



وقد لقي التعميم تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثير من الناشطين بهذه الخطوة، مؤكدين أن تعزيز الهوية الوطنية يتطلب القطع مع أي مظاهر تُمجّد عهود الاستبداد والرجعية.