شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة إثر محاولة مسلحين حوثيين اختطاف شاب في البيضاء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة، الأحد، في منطقة شُريه بمديرية رداع بمحافظة البيضاء، عقب محاولة عناصر تابعة لمليشيا الحوثي اختطاف أحد شباب المنطقة، ما فجّر موجة رفض شعبي تحولت إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة النارية.

وأفادت مصادر قبلية أن مجموعة من مسلحي الحوثي أقدمت على محاولة اختطاف شاب من أبناء شُريه، وهو ما قوبل برفض قاطع من رفاقه وأهالي المنطقة، لتتطور المشادة إلى اشتباكات مباشرة قرب محطة "القمرا" شرقي المدينة؛ وانتشرت مقاطع مصوّرة على وسائل التواصل توثق لحظات تبادل إطلاق النار بين الطرفين.





ووفق المصادر أسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من الجرحى معظمهم في صفوف مليشيا الحوثي.. ولا تزال الأوضاع متوترة وسط استنفار واسع للأهالي وترقّب لتطورات الموقف.



وتأتي هذه الحادثة لتكشف حجم الاحتقان الشعبي المتراكم حيث يزداد الرفض المجتمعي لمحاولات المليشيا فرض سطوتها بالقوة، خصوصاً مع تكرار حملات المداهمات والاختطافات العشوائية بحق أبناء القبائل والمدنيين.

