شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يناقش مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبدالرحمن صالح المحرّمي، مع سفيرة المملكة المتحدة (بريطانيا) لدى اليمن، سعادة عبده شريف، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة الوطنية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم، وتأثير ذلك على جهود التهدئة وفرص السلام في بلادنا.

وتطرق اللقاء، إلى عمق العلاقات الثنائية بين بلادنا والمملكة المتحدة، والتحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية، إلى جانب أهمية تفعيل الدور الدولي في دعم جهود تعزيز استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.

كما استعرض اللقاء، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها بلادنا، لا سيما استمرار تدهور العملة المحلية، وتردي الخدمات في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وفي هذا الصدد، أكد المحرّمي على أهمية الدعم الدولي للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتحسين مستوى الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، مشدداً على ضرورة استئناف تصدير النفط المتوقف بفعل الهجمات الحوثية؛ لتمكين الحكومة من القيام بواجباتها والتزاماتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد القائد المحرّمي التأكيد على حرص مجلس القيادة الرئاسي على توحيد الجهود الوطنية، والانفتاح على كل المبادرات الهادفة إلى وقف الحرب في اليمن، وبناء سلام حقيقي ومستدام، مثمناً في هذا الصدد، الدور البريطاني الداعم لبلادنا على جميع الأصعدة.

من جانبها، أكدت سعادة السفيرة عبده شريف، التزام بلادها بدعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في مساعيهم لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مشيرة إلى استمرار المساعدات البريطانية، في الجوانب الإنسانية والتنموية.