شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة سبأ

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين ورشة عمل بمحافظة شبوة بعنوان (انصاف ضحايا الانتهاكات في مسار العدالة الانتقالية (الآليات – التحديات – الفرص ) بمشاركة 34 مشاركا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاعلامية و الناشطين في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان بالمحافظة

واستعرضت الورشة اوراق عمل مقدمة من عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي د. ضياء محيرز؛ والناشطة الحقوقية هيام القرموشي حول الاليات الخاصة بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الأنسان والتحديات المتعلقة بإدارج المسآلة في إطار العدالة الانتقالية؛ والفرص المتوفرة لإنصاف الضحايا وجبر ضررهم في هذا المسار.

كما اشارت القاضي محيرز إلى استمرار اللجنة بمهامها في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الأنسان والإحالة إلى الجهات القضائية بهدف مسآلة مرتكبي الانتهاكات.

وأكدت على الدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الأنسان والاعلاميين لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا النزاع؛ و في مجال حشد المبادرات المدنية التوعوية التي تشجع على تطبيق نهج يركز على إنصاف الضحايا وجبر الضرر ودمج العدالة الانتقالية في جهود صنع السلام في اليمن.

ومن جانبهم قدم المشاركون عددا من الاستفسارات والمداخلات حول ورقتي العمل . اكدت العمل على بلورة رؤية وطنية فاعلة وقابلة للتنفيذ حول المحددات الرئيسية للأدوار المختلفة التي يجب تبنيها من المشاركين في سبيل انصاف الضحايا ومساءلة المسئولين عن الانتهاكات؛ وبما يتلائم مع الوضع في اليمن .