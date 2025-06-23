شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات صارمة تدخل حيز التنفيذ: السعودية توقف تشغيل فئات محددة من الوافدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيراً للمواطنين بشأن حظر تشغيل ثلاث فئات محددة من الوافدين أو التعامل معهم، وهم المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



وبحسب بيان الوزارة، فإن تشغيل هذه الفئات أو مساعدتهم يندرج تحت “جريمة التستر” التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في إيواء المخالفين، مع التشهير بالمتورطين عبر وسائل الإعلام.





وكشفت الوزارة عن نتائج حملتها الميدانية الأخيرة التي نُفذت في الفترة من 9 إلى 15 من شهر ذي الحجة 1446هـ، حيث تم ضبط 10 مواطنين متورطين في جريمة التستر، إضافة إلى ضبط أكثر من 9600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



كما رصدت السلطات 1117 شخصاً أثناء محاولتهم دخول المملكة بطرق غير نظامية، غالبيتهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، و35 شخصاً حاولوا مغادرة الأراضي السعودية بصورة غير قانونية.





ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الطوارئ المخصصة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لضبط المخالفين والمتسترين عليهم.