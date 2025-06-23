شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يغادر عدن بعد أكثر من عشرين عامًا: "كنا نبحث عن وطن.. فصرنا نبحث عن ساعة كهرباء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الصحفي راجح العمري مغادرته محافظة عدن بعد أكثر من عقدين من العيش فيها، قائلًا إن الأوضاع المتردية أجبرته على الرحيل هو وأسرته، رغم ارتباطه العميق بالمدينة التي وصفها بـ”أمه وكل شيء في حياته”.

وقال العمري في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه عاش في عدن أكثر من عشرين عامًا، تلقى فيها تعليمه الأساسي والجامعي، وتزوج وعمل فيها، ولم يفكر بالمغادرة في يوم من الأيام، إلا أن التدهور الكبير في الأوضاع اضطره للمغادرة.

وأضاف: “لقد خرجنا إلى الساحات والميادين، وناضلنا عبر الإعلام، نبحث عن وطن جنوبي يُخرِجنا من الوضع المأساوي الذي نحن فيه، إلا أننا عدنا إلى ما هو أسوأ، وأصبح الشعب في عدن يبحث عن ساعة تشغيل للكهرباء، بعدما كنا نبحث عن وطن”.

وتساءل العمري: “من أوصلنا إلى هذا الوضع؟ أليسوا هم من فوَّضهم الشعب ليكونوا صوته الحقيقي والمنقذ الوحيد لهم؟”.

ويأتي تصريح العمري في ظل تزايد الاستياء الشعبي من تدهور الخدمات العامة في محافظة عدن، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تشهد أسوأ حالاتها هذا الصيف، وسط غياب المعالجات الجادة وتفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.

