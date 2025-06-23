شكرا لقرائتكم خبر عن تطور غير متوقع.. أوكرانيا تحارب مع إسرائيل من داخل إيران! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت الأجهزة الأمنية الإيرانية، مساء الأحد، عن اعتقال ثلاثة عناصر تابعين لجهاز المخابرات الأوكراني في مدينة وسط إيران، وذلك بعد كشف محاولة تنفيذ هجوم مسلح على أحد المصانع المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة "درونز".

وبحسب وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، فقد تمكنت قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية من إحباط المخطط قبل أن يتمكن العملاء من تحقيق أهدافهم، مؤكدة أن المعتقلين كانوا ينوون تنفيذ عمليات تخريبية تهدد الأمن القومي الإيراني وتضر بالمنشآت الاستراتيجية.

وأكدت السلطات أن التحقيقات مستمرة مع المعتقلين للكشف عن تفاصيل أوسع حول شبكة التي كانوا ينتمون إليها، وعلاقاتها المحتملة مع جهات خارجية.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة للحفاظ على أمن البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة أصفهان تمثل مركزًا هامًا للصناعات العسكرية في إيران، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة، حيث تسعى إيران لتعزيز قدراتها التقنية والعسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المحيطة بها.

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