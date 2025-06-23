شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف صادم: "إيران عظيمة".. أول تصريح لترامب بعد الضربة الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إلى إمكانية تغيير النظام في إيران، وذلك بعد ساعات من شن ضربات على 3 مواقع نووية إيرانية.

وقال ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ليس من الصواب سياسيًا استخدام مصطلح 'تغيير النظام'، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على جعل إيران عظيمة مجددا، فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟".

ويُعد المنشور تحولا عن تصريحات كبار مسؤولي إدارته، على الرغم من أن ترامب لم يعلن صراحة بأن الولايات المتحدة ستجري تغييرا للنظام.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث للصحفيين في الوزارة (البنتاغون) صباح الأحد: "لم تكن هذه المهمة، ولم تكن، تهدف إلى تغيير النظام".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس هذا الرأي لشبكة NBC: "لا نريد تغييرًا للنظام".

وفي سياق متصل، أعلن ترامب إن طياري القاذفة B-2الذين شنوا ضربات على إيران عادوا بسلام إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد هبط طيارو قاذفة B-2 العظماء للتو بسلام في ولاية ميسوري، شكرا لكم على عملكم الرائع".

وكان هيغسيث ذكر أن قاذفات B-2انطلقت من ميسوري منتصف ليل الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى صباح السبت في رحلة استغرقت 18 ساعة، وكانت أطول مهمة لتلك الطائرة منذ أكثر من عقدين.



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