شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالخيانة.. سجال ناري بين محامي الرئيس صالح وإعلامي عدني يشعل منصات التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) سجالًا حادًا بين الإعلامي العدني أحمد ماهر والمحامي المعروف محمد المسوري، على خلفية تغريدة نشرها ماهر تساءل فيها عن ردود الفعل تجاه تهديدات جماعة الحوثي للولايات المتحدة في حال تدخلت لدعم إسرائيل.

وكتب ماهر في تغريدته: "بأمانة: بماذا تشعر عندما تسمع الحوثيين يهددون أمريكا بالاستهداف إذا ساعدت إسرائيل بالحرب؟"

وقد أثارت هذه التغريدة ردًا عنيفًا من المسوري، الذي وصف ماهر بألفاظ مسيئة، واتهمه بمحاولة "تلميع الحوثيين"، قائلًا: "هذا التافه أحمد ماهر يلمع الحوثي.. كل يوم وتظهر لنا الأيام تافهين حقراء.. خسارة أننا عرفناه وتضامنا معه.. خسئت يا قليل الأصل".

ورد الإعلامي أحمد ماهر على تصريحات المسوري بتغريدة مطولة قال فيها إن الأخير نعته بصفات غير لائقة مثل "الخسيس وقليل الأصل والمجرم"، متسائلًا عن دوافع هذه الهجمة، معتبرًا أن ما قاله لا يخرج عن إطار استطلاع رأي.

وأضاف: "هل هذه لغة محامٍ؟ وما هي التهمة؟.. تقول إني أُطبل للحوثي لأنني سألت سؤالًا؟ أين التطبيل؟ هل أصبحت المزايدة قانونًا؟"

واستغرب ماهر من أسلوب الهجوم، مذكرًا بسنوات من المعرفة والصداقة التي جمعته بالمسوري، وختم بقوله: "أنا مع اليمن الكبير من صنعاء حتى عدن، ومن المهرة حتى الحديدة. لم أنتمِ لأي حزب سياسي، وولائي لله ثم للوطن فقط".



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