شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إيران تفاجئ الجميع وتعلن أنها لم تستهدف إسرائيل، وتؤكد أن الحوثيين هم من نفذوا القصف، وليس هي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة “إيرنا” الإيرانية الرسمية، قبل قليل، أن العملية التي نُفذت خلال الدقائق الماضية كانت من تنفيذ جماعة الحوثي في اليمن، واستهدفت مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية، مؤكدة أن “الموجة 21” من الهجمات لم تبدأ بعد.



وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، وسط تحركات عسكرية متبادلة، وتكهنات بشأن هجمات منسّقة قد تشارك فيها أذرع إيران المسلحة في المنطقة، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، التي أعلنت في وقت سابق عن استمرار ما تسميه بـ”عمليات الردع”.



وتُعد هذه التصريحات الرسمية الإيرانية تأكيدًا على استمرار استخدام الحوثيين كأداة عسكرية إقليمية ضمن استراتيجية الضغط الإيراني، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة من خطورة الانخراط في هذا النوع من التصعيد العابر للحدود.