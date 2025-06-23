شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على تصريحات الحوثيين امريكا تتوعد مليشيات الحوثي بالتدمير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد دانا بيتارد، وهو قائد سابق للقيادة الوسطى الأمريكية على تصريح مليشيا الحوثي الاخير بشأن استهداف السفن الأمريكية واكد بيتارد إن الحوثيين سيتم تدميرهم، اذا استهدفوا السفن الأميركية في المنطقة، في حال شاركت واشنطن في الهجوم على إيران



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