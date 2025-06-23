شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...شركات الطيران الخاصة ستقلع من مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رأس معالي وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، اجتماعاً بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع ممثلي شركات الطيران الخاصة الاستثمارية، كرس لمناقشة ترتيبات تشغيل رحلاتهم بأسرع وقت، للتخفيف من الضغط على طلب المسافرين، خاصة المرضى والطلاب.

ووقف الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والوكيل المساعد لقطاع السلامة في الهيئة الكابتن محمد مقبل، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي، وممثلي شركات الطيران الخاصة الاستثمارية (طيران فلاي عدن - طيران حضرموت - طيران بلقيس)، التي تم منحها تراخيص تشغيل جديدة، وقف على الجوانب المتعلقة باستكمال المتطلبات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، وتوفير الطائرات للبدء بالتشغيل في أسرع وقت.

واستمع وزير النقل، من ممثلي شركات الطيران الخاصة إلى المعوقات والصعوبات التي تواجههم، وما تم إنجازه من متطلبات للبدء بالتشغيل.. مشددًا على سرعة استيفاء بقية المتطلبات لهيئة الطيران المدني بصورة عاجلة.

وأكد الوزير حُميد، استعداد الحكومة والوزارة لتسهيل عمل شركات الطيران الاستثمارية في البلد، لتلبية طلبات السفر وفتح فرص عمل للكادر اليمني للعمل فيها، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لتقييم سير إجراءات الشركات، والتعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات، وكذا إعطاء دافع لتلك للشركات لاستكمال المتطلبات للبدء بالتشغيل وتحقيق النجاح.

وأوضح معالي الوزير حُميد أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية تحفز المستثمرين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تعكس التوجه نحو تمكين الشركات الخاصة، ورفع مستوى مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم النشاط الاقتصادي.

كما أشار وزير النقل، إلى أن مشروع هنجر الصيانة والهندسة الإقليمي التابع للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن الدولي، الذي تم وضع حجر الأساس له قبل عدة أشهر، وتحديد الموقع، وقريباً سيتم البدء بالتنفيذ بعد إنزال المناقصة المتعلقة بالبدء بالإنشاء، والتي من شأنها مساعدة شركات الطيران الخاصة في عمليات الصيانة لطائراتها.

من جانبه، تطرق رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، إلى أهمية سرعة استيفاء شركات الطيران الخاصة الجديدة لبقية متطلبات الهيئة، والبدء بالتشغيل خدمة للمواطن، واستيعاب الكادر المحلي في هذه الشركات ضمن الضوابط ولوائح الهيئة، مستعرضاً دور الهيئة والخدمات التي تقدمها الوزارة والهيئة لشركات الطيران من أجل تسهيل وتطوير نشاط النقل الجوي.

بدورهم، قدم ممثلو شركات الطيران الخاصة شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير النقل، لدعوتهم لهذا الاجتماع، والاستماع إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، والحلول والتسهيلات التي تقدمها الوزارة والهيئة لهم.



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