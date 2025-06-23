شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من الاعتقال في صنعاء... وفاة شيخ قبلي بارز موال للحوثيين" خرج من السجن مريضًا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الشيخ القبلي محسن بن صالح عايض العامري النهمي، أحد أبرز مشايخ مديرية نهم شرق صنعاء، بعد أيام من الإفراج عنه من أحد سجون ميليشيا الحوثي، حيث كان معتقلاً لأكثر من أربع سنوات.

وأفادت مصادر محلية أن الشيخ بن عايض أُفرج عنه قبل فترة وجيزة بعد عيد الأضحى، في ظل تدهور حاد في حالته الصحية عقب سنوات من الاعتقال.

وذكرت المصادر أن الشيخ خرج من السجن المركزي في صنعاء وهو في حالة صحية حرجة أقرب إلى الغيبوبة، حيث نُقل مباشرة إلى المستشفى لكنه ظل يعاني من مضاعفات صحية خطيرة وأمراض متراكمة حتى وفاته.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ محسن تعرض خلال فترة احتجازه لسوء المعاملة وظروف قاسية، من بينها التعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

واختطفت ميليشيا الحوثي الشيخ محسن عايض النهمي، وأودعته السجن المركزي بصنعاء مع نجله "طالب" على خلفية اعتزامه الإعداد لاجتماع يضم عدداً من مشايخ ما يعرف بقبائل طوق محافظة صنعاء بغرض المطالبة بتغيير القيادي الحوثي "عبدالباسط الزيلعي" الملقب بـ"الهادي" المنتحل صفة محافظ صنعاء والمنحدر من صعدة (معقل ذراع إيران) وتصحيح الوضع القائم بالمحافظة.

ولفقت ميليشيا الحوثي تهماً كيدية ابرزها "الخيانة" و"إثارة الوضع الداخلي" ضد الشيخ "محسن عايض النهمي" وأثارت قضية سابقة حدثت بينه مع بني الحارث منذ عام 2011 وزجت به في سجونها كـ"مكافأة نهاية خدمة".

يشار إلى أن الشيخ "النهمي" يعد أحد الأذرع القبلية البارزة بمديرية نهم التي ساندت مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية منذ انقلابها ورفدها بالمقاتلين خلال فترة معاركها الدائرة مع قوات الجيش، ومهد وسهل لها للسيطرة على المديرية التي تحمل المسمى ذاته والواقعة شرقي صنعاء.