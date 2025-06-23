شكرا لقرائتكم خبر عن حول المواجهة مع إسرائيل...حفيد الإمام الخميني يوجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل الإمام روح الله الموسوي الخميني، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل تبادل الضربات بين بلاده وإسرائيل.

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يلوح للحشد لدى وصوله لحضور مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الثورة الإسلامية الراحل آية الله الخميني عام 1989. في الخلفية، تظهر صورة لآية الله الخميني، بينما يقف حفيده، حسن، على يمين المرقد الواقع على مشارف طهران -4 يونيو 2025. / Globallookpress

وقال الخميني في رسالته لخامنئي: "ملحمة الحضور الاستثنائي للشعب قد جعلت دموع الفرح تتجمع في عيون كل إنسان حر. وجودكم المبارك حوّل أحلام الأعداء إلى كوابيس، ويمنح قلوب الناس الطمأنينة. في أي جبهة ترونها ضرورية، سأكون حاضرا بكل فخر".

وأضاف الخميني: "الحضور الملحمي للشعب إلى جانب القوة العسكرية المتفوقة لأبناء هذا الشعب في القوات المسلحة، أثبت مرة أخرى إلى أي مدى العون الإلهي يساند شعب هذا الوطن، وأظهر صدق كلمات مرشد وإمام شعبنا".

هذا وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم الثامن على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة.

ومن أبرز التطورات، دعوة رئيس الأركان الإسرائيلي يال زامير، الإسرائيليين، إلى الاستعداد لحرب طويلة مع إيران.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة السابعة عشرة من الصواريخ على إسرائيل في عملية "الوعد الصادق 3"، وأنه استخدم صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات، حيث بثت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر انفجارات عنيفة في عدد من المناطق، بما في ذلك مدينة حيفا، كما نشرت عبر منصات إعلامية مشاهد توثق الأضرار التي خلّفها وصول الصواريخ الإيرانية إلى أهداف داخل إسرائيل.

وفي إطار الدبلوماسية لإنهاء هذه المواجهة، يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم في جنيف، مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتفاوض حول الملف النووي.