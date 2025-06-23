شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إعلان حوثي جديد...عودة وشيكة للضربات الأمريكية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر كاتب يمني، إعلان مليشيا الحوثي الوقوف مع إيران، استجابة لأوامر طهران، التي توعدت بتفعيل ما أسمته "محور المقاومة" لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو ما يعني عودة الضربات الأمريكية في اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي، قد أعلنت عن رد مرتقب على الهجوم الأمريكي على إيران، الذي استهدف منشآت نووية، الليلة الماضية.

وقال رئيس مركز "نشوان الحميري" للدراسات والإعلام عادل الأحمدي، إن "هذا الإعلان يؤكد الارتباط الوثيق بين ميليشيا الحوثيين وإيران، وأنهم يتلقون تعليماتهم مباشرةً من طهران".

ويرجّح الأحمدي في حديث لموقع "إرم نيوز": "لا شك أن "الملالي" هم من طلبوا من الحوثيين ذلك في هذا التوقيت، عندما استشعروا أن ثمة ضربة أمريكية قادمة إليهم".

وحول مدى جدية التهديدات الحوثية، يُشير الأحمدي، إلى أن: "الساعات والأيام القادمة، ستثبت جدية التهديد الحوثي من عدمه، إذ لا يُستبعد أن يتراجع الحوثيون عن تهديدهم، كونهم في حال قيامهم بتنفيذ تهديدهم ووعيدهم، ما يعني أن الضربات الأمريكية، ستعود إليهم مرةً أخرى".