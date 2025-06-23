شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ...الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يكشف سبب شن " نتنياهو " هجوما على إيران "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، عن سبب شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما على إيران.

البقاء في المنصب

وقال خلال لقاء تلفزيوني: "نتنياهو لطالما أراد محاربة إيران لأنه بهذه الطريقة يمكنه البقاء في منصبه إلى الأبد، لقد كان هناك معظم السنوات العشرين الماضية" ، وتابع : "لكن أعتقد أنه ينبغي علينا محاولة تهدئة الأمور وآمل أن يفعل الرئيس ترامب ذلك".

الحروب ليست حلا جيدا

وأردف: "علينا أن نقنع أصدقاءنا في الشرق الأوسط بأننا سنقف معهم وسنحاول حمايتهم"، مشيرا إلى أن اختيار الحروب التي يكون ضحاياها الأساسيون من المدنيين الذين ليس لديهم أي انخراط سياسي، والذين يريدون فقط أن يعيشوا حياة كريمة، ليس حلاً جيدًا.

سلاح نووي

وأضاف : " هل أعتقد أننا يجب أن نحاول إيقاف إيران عن امتلاك سلاح نووي؟.. أعتقد ذلك. لقد حاولت في ذلك وحققنا بعض النجاح، لكن لا يجب أن يكون لدينا كل هذا القتل المستمر للمدنيين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والذين يريدون فقط فرصة للعيش".