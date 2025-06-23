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صور الدمار في إسرائيل تكشف حجم الضربات الإيرانية صباح اليوم

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صور الدمار في إسرائيل تكشف حجم الضربات الإيرانية صباح اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت الصور المتداولة صباح اليوم الأحد عن حجم الدمار الكبير والأضرار الواسعة التي خلفتها الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من إسرائيل، خصوصًا في تل أبيب والكرمل وبلدة نيس تسيونا وحيفا، حيث أظهرت اللقطات الأولى انهيار مبانٍ سكنية بشكل شبه كامل واحتراق مركبات، وسط حالة من الذهول في الشارع الإسرائيلي.

الصور أظهرت أيضًا حفرًا عميقة في الشوارع ناتجة عن الانفجارات، ودمارًا طال الواجهات الزجاجية للمتاجر، فيما شوهدت فرق الإنقاذ تحاول انتشال مصابين من بين الأنقاض. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة في الضربات، بينما أفاد شهود عيان أن بعض المباني سقطت فيها الصواريخ مباشرة، دون سابق إنذار.

وفي مدينة حيفا، أظهرت الصور احتراق أجزاء من حي الكرمل، الذي سقطت عليه شظايا صواريخ، وتسببت في حرائق اندلعت في عدد من المباني والمنشآت التجارية.

وتعد هذه الجولة من الصور والدمار الأكبر منذ بدء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، ما يعكس تحوّل الضربات الإيرانية إلى أكثر دقة وتنسيقًا، بعد أيام من الضربات المتفرقة التي كانت تتركز غالبًا في مناطق مفتوحة أو غير مأهولة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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