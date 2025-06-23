شكرا لقرائتكم خبر عن صور الدمار في إسرائيل تكشف حجم الضربات الإيرانية صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الصور المتداولة صباح اليوم الأحد عن حجم الدمار الكبير والأضرار الواسعة التي خلفتها الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من إسرائيل، خصوصًا في تل أبيب والكرمل وبلدة نيس تسيونا وحيفا، حيث أظهرت اللقطات الأولى انهيار مبانٍ سكنية بشكل شبه كامل واحتراق مركبات، وسط حالة من الذهول في الشارع الإسرائيلي.

الصور أظهرت أيضًا حفرًا عميقة في الشوارع ناتجة عن الانفجارات، ودمارًا طال الواجهات الزجاجية للمتاجر، فيما شوهدت فرق الإنقاذ تحاول انتشال مصابين من بين الأنقاض. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة في الضربات، بينما أفاد شهود عيان أن بعض المباني سقطت فيها الصواريخ مباشرة، دون سابق إنذار.

وفي مدينة حيفا، أظهرت الصور احتراق أجزاء من حي الكرمل، الذي سقطت عليه شظايا صواريخ، وتسببت في حرائق اندلعت في عدد من المباني والمنشآت التجارية.

وتعد هذه الجولة من الصور والدمار الأكبر منذ بدء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، ما يعكس تحوّل الضربات الإيرانية إلى أكثر دقة وتنسيقًا، بعد أيام من الضربات المتفرقة التي كانت تتركز غالبًا في مناطق مفتوحة أو غير مأهولة.