شكرا لبحثكم عن خبر تنافس قوي في افتتاح للبطولة الأولى للبولينج بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / علاء عياش:

انطلقت عصر اليوم بصالة عدن مول المنافسات النهائية لبطولة عدن الأولى للبولينج، وذلك بمشاركة 33 من فئة الرجال و 16 فتاة، وينظمها إتحاد عدن،برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة، وتجري خلال الفترة بين 22 وحتى 24 يونيو.

وشهد افتتاح البطولة حضور عدد من الشخصيات وقيادات العمل الرياضي بوزارة الشباب والرياضة تقدمهم وكيل قطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، والتي تأتي ضمن خطة فرع الاتحاد للعام الحالي، وتهدف إلى التعريف بالرياضة ونشر رقعة ممارستها على نطاق واسع.

وانطلقت منافسات اليوم الأول بالبطولة النسوية وبمشاركة 16 لاعبة يتنافسن في الدور التمهيدي الأول الذي يستمر على مدى يومين لتحديد المتأهلات الثمان للنهائي من خلال اعتماد النقاط وقد أظهرت المتنافسات قدرات وإمكانيات رائعة تنبئ عن منافسة شديدة خلال الأيام المتبقية من المنافسات.

وفي فئة الرجال التي جرت عقب نهاية منافسات الفتيات وعلى ذات الصالة، ويتنافس 33 لاعباً لحجز 8 مقاعد للنهائي، شهدت منافسات اليوم الأول تنافس قوي وندية بين المشاركين على أن تستمر المرحلة الثانية يوم غدا الاثنين لتسمية المتأهلين لليوم الأخير والنهائي.

وتتواصل الاثنين في ثاني أيام البطولة منافسات الدور التمهيدي الأول لتحديد المتأهلين في فئتي الرجال والفتيات للنهائي الذي يقام مساء يوم الثلاثاء المقبل وهو اليوم المخصص للتتويج وتكريم الابطال.

وتعتبر بطولة عدن الأولى للبولينج، انطلاقة جديدة للإتحاد وباكورة تنفيذ أنشطته الرسمية في إطار المحافظة، وفرصة مواتية لعشاق البولينج لإظهار مهاراتكم و قدراتهم والمنافسة على لقب بطولة البولينج الأولى بعدن.

حضر الافتتاح اكرم عشال وكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة، فرحان المنتصر مدير عام الاتحادات والأندية بالوزارة، وضاح الشرفي نائب مدير صندوق رعاية النشء والشباب بعدن، يونس الشرفي رئيس إتحاد فرع البولينج بعدن، وعدد من المهتمين برياضة البولينج.