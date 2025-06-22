شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة في إيران يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس أركان القوات المسلحة في إيران اللواء عبد الرحيم الموسوي، رسالة إلى الشعب الإيراني، معربا عن شكره له.

وجاء في رسالة اللواء عبد الرحيم الموسوي للشعب الإيراني: "أثبت الشعب الإيراني البطل، صانع الملاحم، الشجاع والمسلم عبر التاريخ أنه لا يستسلم أمام أي عدوان، وأنه وقف بكل قوته في وجه هجمات الكيان الصهيوني الوحشي حتى ندم العدو، ولا شك أن الأجيال القادمة ستروي بفخر قصة شجاعتكم وتضحياتكم، أنتم الشعب القوي، وأبناء إيران الذين لا يُقهَرون في القوات المسلحة".

وأضاف اللواء الموسوي: "وإني، إذ أُجلّ عائلات الشهداء الكريمة والعزيزة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، أُعرب عن امتناني للتلاحم الوطني، والتآزر، والمشاركة الفاعلة منكم، أيها الشعب الواعي الذي يعرف قدر الزمن، وخاصة في المسيرة المهيبة ليوم "جمعة الغضب والنصر"، وللدفاع الكاسر لهيبة العدو الذي خاضه أبناؤكم في القوات المسلحة، من حرس ثوري، وجيش، وموظفي وزارة الدفاع، وقوات الأمن، وحرس الحدود، والبسيج الشجعان، وجنود الإمام المهدي المجهولين، وعائلاتهم الصابرة، وأسجد شكرًا لله العلي القدير".

وكان المرشد الإيراني الأعلى عي خامنئي قد عين الأسبوع الماضي، كلا من اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا لهيئة الأركان العامة، والعميد محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري، خلفا لقائديمها الذين قتلا في هجوم إسرائيلي على طهران.

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات لليوم التاسع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع، ودعوات دولية للتهدئة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، اغتيال قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني سعيد إيزادي في شقة بقلب العاصمة طهران، كما أكد أنه اغتال أمين فور جودخي، قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيّرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق القدس الإيراني بهنام شهرياري.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ليل السبت الأحد، بدء الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مشيرا إلى انطلاق موجة واسعة من الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية نحو أهدافها الاستراتيجية في جميع أنحاء النظام من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها لساعات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر السبت، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، موضحا أنه استهدف "مواقع عسكرية إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون، باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ دقيقة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية