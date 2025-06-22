شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تعلن تعزيز جاهزيتها وتجهيز ملاجئ لمواطنيها بعد تدخل امريكا وضرب ايران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الكويت، اليوم الاحد، مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة لتعزيز السلامة العامة، حيث جُهزت الملاجئ الواقعة في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والتشغيلية، لتكون قادرة على استيعاب ما يقارب 900 شخص.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط واستهداف الولايات المتحدة، اليوم الاحد، ثلاث منشآت نووية في إيران، وخشية تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت وزارة المالية الكويتية في بيان صادر عنها، اليوم، أنه تم تصنيف هذه الملاجئ بدرجة C4، مما يعكس حالتها الممتازة وجاهزيتها التامة لاستقبال المدنيين في حالات الطوارئ. كما تم تخصيص مخازن مجهزة للاستخدام الفوري عند الحاجة، ما يعزز من القدرة الاستيعابية والتجهيزات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الكويت المتكاملة لمواجهة الأزمات والطوارئ، مع التركيز على تأمين بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين.