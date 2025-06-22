شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن .. رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك يصدر توجيهات صارمة وهذا ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، بوضع مسار عاجل لتنفيذ خططها الرامية إلى توفير منظومة اتصالات وإنترنت حديثة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وخلق شراكات استثمارية مع القطاع الخاص محليا وخارجيا.

وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المؤسسات والشركات التابعة لها، على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي لوزارة الاتصالات والجهات التابعة لها بما يتواكب مع توجهات الحكومة لتحديث خدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية تطلعات المواطنين والقطاعات العامة والخاصة.. لافتًا إلى أهمية تحسين كفاءة الخدمة وتوسيع التغطية وتعزيز التنافسية والجودة.

واستعرض الاجتماع، تقارير مقدمة من وزارة الاتصالات، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركتي “تيليمن” و”عدن نت”، حول المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية والتطوير المؤسسي، والمعوقات التي تواجهها، والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بالإضافة إلى خطط تشجيع الاستثمار، والأهداف والرؤى المستقبلية للنهوض بالقطاع وتحسين وتنويع الخدمات المقدمة، ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء قطاع اتصالات حديث ومستدام.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لجهود وزارة الاتصالات والمؤسسات والشركات التابعة لها..مشددًا على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه عملها، وتفعيل دورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق التحول الرقمي.

وقال "الوقت مناسب للعمل في كل الاتجاهات لتحقيق إنجازات ملموسة في قطاع الاتصالات، من خلال تكامل الجهود، وتفعيل الموارد المتاحة، واستغلال الإمكانيات الفنية والبشرية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي".

كما وجه رئيس الوزراء بوضع مصفوفة تنفيذية مزمنة تتضمن أولويات التدخلات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، وانتهاج مبادئ الشفافية والكفاءة في جميع مراحل العمل.