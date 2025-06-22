شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الوطنية للتحقيق تبحث مع السلطات المحلية والأمنية في شبوة مستجدات حقوق الإنسان وتعزيز آليات الحماية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة | 22 يونيو 2025

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، لقاءً موسعًا مع قيادات السلطة المحلية والأمنية في محافظة شبوة، بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة، ومناقشة سبل تفعيل آليات الحماية وتعزيز سيادة القانون.

وفي مستهل اللقاء، رحب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، بأعضاء اللجنة، مؤكدًا التزام المحافظة بتفعيل الأطر القانونية، واهتمامها بحقوق الإنسان رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها؛ مشيداً بالدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في متابعة قضايا حقوق الإنسان والتحقيق فيها، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الرسمية لضمان تنفيذ القانون.

من جانبها، أكدت القاضية الدكتورة ضياء محيرز، عضو اللجنة الوطنية، حرص اللجنة على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في محافظة شبوة، والاضطلاع بمسؤوليتها في التحقيق بجميع ادعاءات الانتهاكات ضمن نطاق ولايتها المكانية والزمانية والموضوعية؛ مشددة على ضرورة تضافر جهود اللجنة مع السلطات المحلية والأمنية بما يسهم في الوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، والحد من أي تجاوزات تمس القانون وحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللجنة الوطنية لمحافظة شبوة تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، تشمل تنظيم ورشة عمل متخصصة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وعقد لقاءات رسمية مع السلطات القضائية والأمنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع ذات الصلة.

حضر اللقاء كل من وكلاء المحافظة أحمد الدغاري، وفهد الخليفي، ومدير عام شرطة شبوة العميد فؤاد النسي، ومدير جهاز الأمن السياسي العميد عبدالله برمان، والمستشار صالح الشعيراء مدير مكتب وزارة الخارجية والمغتربين.

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