شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف رسمي إيراني: الغارات الأمريكية دمّرت المفاعلات النووية الثلاثة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت إيران رسميًا، صباح الأحد، بتعرّض ثلاثة من منشآتها النووية الحساسة لضربات جوية، في بيان أصدرته هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تنفيذ هجوم استهدف مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.



وقالت الهيئة في بيانها إن الهجوم وقع في فجر الأحد، ووصفت العملية بأنها “عمل وحشي ومخالف للقوانين الدولية، خاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة تقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واتهم البيان الولايات المتحدة بـ”تحمّل المسؤولية الكاملة عن الهجوم”، مؤكدًا أن الضربات تمت عبر “طائرات شبحية متقدمة”، فيما حمّلت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من المسؤولية، ووصفت موقفها بـ”اللامبالي والمتواطئ”.



وتوقعت إيران أن يلقى هذا الهجوم “إدانة واسعة من المجتمع الدولي”، داعية الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار إلى الوقوف إلى جانبها لـ”استيفاء حقوقها المشروعة”، على حد تعبير البيان.



وتعدّ هذه هي أول مرة تعترف فيها إيران رسميًا بتدمير مواقع نووية داخل أراضيها نتيجة ضربات خارجية، في تطور خطير قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي غير مسبوق، وسط صمت رسمي من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى لحظة إعداد هذا الخبر