شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعميم حوثي بوقف التعامل مع بنك الكريمي وتصفية أرصدة شركات الصرافة لديه خلال 15 يومًا "لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تعميمًا يقضي بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، أحد أبرز البنوك التجارية في اليمن.

وطالب التعميم الذي وُجه إلى شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، بإيقاف جميع التعاملات مع بنك الكريمي، مع إلزام تلك الشركات بتصفية أرصدتها لدى البنك خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إصدار التعميم وتنتهي في 6 يوليو 2025 الموافق 11 محرم 1447هـ.

كما شددت الجمعية على ضرورة قيام شركات الصرافة وشبكات التحويل بموافاة البنك المركزي بأرصدة حساباتهم لدى بنك الكريمي كما هي في يوم صدور التعميم، وكذلك كما ستكون في نهاية المهلة المحددة لتصفية الأرصدة.

ويعد بنك الكريمي من المؤسسات المالية البارزة التي تقدم خدمات مصرفية وتمويلية لملايين اليمنيين، ما يجعل قرار إيقاف التعامل معه خطوة لافتة قد تلقي بظلالها على سوق الصرافة والتحويلات المالية في البلاد.