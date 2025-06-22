شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن قرار جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء ايقاف التعامل معه...توضيح هام من بنك الكريمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طمأن مصدر في بنك الكريمي للتمويل الأصغر جميع المودعين، وذلك بعد صدور تعميم من جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء التي يديرها الحوثيون، إلى شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، بوقف التعامل مع البنك وتصفية أرصدتها لديه خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إصدار التعميم وتنتهي في 6 يوليو 2025 الموافق 11 محرم 1447هـ.

وقال المصدر في تصريح خاص عبر الهاتف إن القرار متعلق بـ شركات الصرافة وشبكات التحويل وليس له علاقة بعملاء البنك، مؤكدا أن أموال المودعين محفوظة وبإمكانهم السحب أو التحويل أو السداد أو إيداع الأموال في أي وقت ومن أي فرع سواء في صنعاء أو عدن.

وأكد المصدر أن أعمال البنك مستمرة سواء في المركز الرئيسي أو جميع فروعه المنتشرة في محافظات اليمن، كما يمكن لأي مودع السداد والتحويل عبر نوافذ البنك الالكترونية.