شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...دولة عربية تبدأ توطين 50 الف إسرائيليا وأخرى تفتح أبوابها لاستضافتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت دول عربية، الاحد، ترتيب أوضاع عشرات الالاف الإسرائيليين مع بدء نزوح عكسي وسط ترقب تصاعد للضربات الإيرانية.

وافات وسائل اعلام عبرية ببدء نحو 57 الف إسرائيلي ترتيب استقرار دائم في المغرب، متوقعة وصول الاعداد إلى اكثر من 200 الف.

وأشارت المصادر إلى أن تدفق عشرات الالاف الإسرائيليين على المغرب بدأت تقلق الحكومة الإسرائيلية التي شكلت خلية ازمة لحصر المهاجرين.

كما اعتبرت هذا الرقم قياسي كونه بداء مع انطلاق الهجوم الإيراني.

وفي مصر، نشر ناشطون صهاينة صور ومقاطع فيديو لعشرات الالاف الصهاينة وقد توافدوا تباعا على المدن المصرية في حين قلصت السلطات المصرية رسوم الدخول للتأشيرة فقط.

وكانت دولا أخرى في المنطقة ابرزها قبرص شهدت أيضا موجة نزوح غير مسبوقة مع تصاعد وتيرة المواجهات مع ايران.

واستضافة دول عربية للصهاينة بعد سنوات من رفضها استقبال فلسطينيين اثارت موجة انتقادات واسعة حول العالم .