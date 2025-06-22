شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا عثروا بحوزتها...تفتيش امرأة في نقطة أمنية جنوبي اليمن والعثور على مفاجأة صادمة بحوزتها "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت نقطة أمنية، امرأة بحوزتها كمية من المخدرات، كانت قادمة من صنعاء إلى عدن (جنوبي اليمن).

وقال الإعلام الأمني، إن نقطة أمنية، في "نقيل الشيم – قعطبة" بمحافظة الضالع، ضبطت 678 شريطًا من الأقراص المخدرة من نوع "البرازولام"، كانت بحوزة امرأة صومالية تُدعى "ذ. ع. ا. أبوبكر"، تبلغ من العمر 36 عامًا.

وأوضح الإعلام الأمني أن العملية تمت أثناء محاولة المتهمة، المرور على متن سيارة أجرة من نوع "كورولا" قادمة من صنعاء ومتجهة إلى عدن، وفقًا لما أورده "الإعلام الأمني".

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واحتجاز المتهمة وإيداعها السجن تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.